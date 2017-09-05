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حبس عاطل وصديقه 4 أيام سرقا ربة منزل خلال تواجدها بـ"المصيف"

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل وصديقه 4 أيام سرقا ربة منزل خلال تواجدها بـ"المصيف"

10:40 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة السيدة زينب، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة منزل ربة منزل بمنطقة السيدة زينب.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من "زينب.ف" ربة منزل، تفيد اكتشافها سرقة 2 انسيال ذهب وجهاز رسيفر و4 ساعات ونضارة من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك "الحمام".

ودلت التحريات إلى ان وراء ارتكاب الواقعة "ع.ع" نجل شقيقة المبلغة، وصديقه "ع.أ" وتم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وأنه نظرًا لوجود صلة القرابة بينهما وبين المجني عليها وعلمهما بسفرها للمصيف خططا لسرقتها وفي سبيل ذلك قاما بالتسلق وكسر شباك الحمام والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار.

وأرشد المتهمان عن المسروقات بمسكن المتهم الثاني وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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مصراوي Masrawy

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