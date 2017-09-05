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الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام فنزويلا.. وباراجواي تسعى لإنعاش حظوظها

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الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام فنزويلا.. وباراجواي تسعى لإنعاش حظوظها الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام فنزويلا.. وباراجواي تسعى لإنعاش حظوظها

التحرير

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تعود اليوم الثلاثاء، عجلة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018، للدوران من جديد من خلال مباريات الجولة رقم 16.

وترحل تشيلي الرابعة برصيد 23 نقطة لمواجهة بوليفيا صاحبة المركز التاسع برصيد 10 نقاط، بحثًا عن تحقيق الفوز للاحتفاظ بحظوظها كاملة في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

وبدوره يستقبل الأرجنتيني متسلحًا بنجمه ليونيل ميسي، نظيره المنتخب الفنزويلي متذيل التصفيات، بحثًا عن الفوز وتصحيح المسار.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس برصيد 23 نقطة بينما فقدت فنزويلا أي فرصة في الوصول إلى المونديال بتذيلها التصفيات برصيد 7 نقاط.

ولا بديل للأرجنتين عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم وعلى بيرو في الجول المقبلة خاصة أنها تنتظرها مباراة صعبة للغاية في الجولة الأخيرة خارج ميدانها أمام الإكوادور.

وبدوره يستقبل المنتخب الإكوادوري الثامن برصيد 20 نقطة، نظيره البيروفي السادس برصيد 21 نقطة، في مباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين للتمسك بالأمل الأخير في الوصول إلى المونديال أو احتلال المركز الخامس على أقل تقدير والوصول من خلاله إلى الملحق.

كما يستقبل منتخب باراجواي السابع برصيد 21 نقطة نظيره الأوروجواي الثالث برصيد 24 نقطة، في مباراة إن فازت بها الباراجواي فستتساوى في النقاط مع الأوروجواي وتشعل التصفيات من جديد.

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وأخيرًا ترحل البرازيل متصدرة التصفيات والتي ضمن تأهلها رسميًا إلى المونديال لمواجهة كولومبيا الثانية برصيد 25 نقطة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال:

بوليفيا- تشيلي  الساعة 22:00

كولومبيا- البرازيل الساعة 22:30

الإكوادور- بيرو  الساعة 23:00

الأرجنتين- فنزويلا  الساعة 01:30

باراجواي- أوروجواي  الساعة 02:00

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التحرير

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