الجزائر تتمسك بالأمل أمام زامبيا.. وتونس المتصدرة في ضيافة الكونغو

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تستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والتي تضم 5 مجموعات يتأهل منها أصحاب الصدارة إلى كأس العالم.

وترحل تونس متصدرة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط لمواجهة الكونغو الديمقراطية الوصيفة برصيد 6 نقاط في مباراة «حياة أو موت» لنسور قرطاج.

وفي حال فوز تونس ستحسم بطاقة التأهل، بينما فوز الكونغو سيعنى خطفها للصدارة وتقلص حظوظ تونس كثيرًا في الوصول إلى المونديال خاصة أنها تنتظرها الجولة المقبلة مباراة صعبة أمام غينيا في كوناكري، أما في حالة التعادل ستحتفظ تونس بالصدارة وحسم بطاقة التأهل في آخر جولتين.

ومن جانبها تستقبل الجزائر متذيلة المجموعة الثانية نظيرتها زامبيا، حيث يبحث محاربو الصحراء عن التمسك بالأمل الضعيف للغاية في الوصول إلى المونديال.

وتحتل نيجيريا صدارة تلك المجموعة ويكفيها التعادل في الجولة المقبلة عندما تستقبل زامبيا للوصول إلى المونديال.

وفي المجموعة الرابعة المشتعلة، تستقبل بوركينا فاسو المتصدرة برصيد 5 نقاط نظيرتها السنغال الثانية برصيد 4 نقاط في مباراة هامة للغاية للطرفين.

وفي نفس المجموعة تستقبل جنوب إفريقيا الثالثة برصيد 4 نقاط نظيرتها كاب فيردي متذيلة المجموعة برصيد 3 نقاط، ومن شأن تلك المواجهتين أن يرسما ملامح الفريقين اللذان سيتنافسا على صدارة تلك المجموعة في آخرجولتين.

وفي المجموعة الثالثة ترحل المغرب الثانية برصيد 5 نقاط لمواجهة مالي متذيلة المجموعة برصيد نقطة واحدة ولا خيار عن الفوز لأسود الأطلس لإبقاء المنافسة مع كوت ديفوار المتصدرة برصيد نقاط والتي ستستقبل الجابون.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال:

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الكونغو- غانا الساعة 16:30

جنوب إفريقيا- كاب فيردي الساعة 19:00

الكونغو الديمقراطية- تونس الساعة 19:30

كوت ديفوار- الجابون الساعة 19:30

بوركينا فاسو- السنغال الساعة 20:00

مصر- أوغندا الساعة 20:00

مالي- المغرب الساعة 21:00

الجزائر- زامبيا الساعة 21:30