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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 57

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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 57 الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 57

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 57.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في تصريح له، إن الحالة الأولى لحاج يدعى، حسن محمد بيومي حرحش، يتبع حج التضامن، من محافظة الإسكندرية، والحالة الثانية لحاجة تدعى عزيزة عبد المنعم صالح علي، وتتبع حج القرعة، من محافظة القاهرة، والحالة الثالثة لحاجة تدعى سامية أحمد إبراهيم عبد الرحمن، وتتبع حجاج قرعة السياحة، من محافظة القاهرة، لافتا إلى أنهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس.

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وأضاف الأنصاري أنه تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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التحرير

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