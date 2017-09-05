إزالة حالتي تعدٍّ على أراض زراعية بدمياط - صور

دمياط – محمد إبراهيم

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في المهد على مساحتي 100 متر، و110 أمتار، في حضور المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة، وبناءً على إخطار من الجمعية الزراعية.

وتبيّن من خلال التحريات، أن عددًا من الأشخاص شرعوا في وضع مبانٍ بالأسمنت على سطح أرض المساحتين، قبل أن تنجح الوحدة المحلية في إزالتهما وإخطارهما بالتعرض للمساءلة القانونية في حال تكرار الواقعة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية في مدن وقرى المحافظة، باليقظة والانتباه والإبلاغ الفوري عن أي واقعة لتعديات على أملاك الدولة أو حرم الطريق، أو البناء على أرض زراعية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح المحافظ، أن مجموع الحالات التي جرت إزالتها بعد الإبلاغ عنها من قبل الجمعيات الزراعية في الأيام القليلة الأخيرة بلغ 12 حالة تعد، وإنذار المخالفين بعدم تكرار الوقائع منعًا للمساءلة القانونية.