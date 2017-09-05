أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إزالة حالتي تعدٍّ على أراض زراعية بدمياط - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة حالتي تعدٍّ على أراض زراعية بدمياط - صور

10:35 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    2111b35c19.jpg

  • عرض 5 صورة

    20dac8a206.jpg

  • عرض 5 صورة

    57c8afe98f.jpg

  • عرض 5 صورة

    2af583f602.jpg

  • عرض 5 صورة

    232765f5b2.jpg

إعادة الألبوم

أهالي قتيل يقطعون الطريق أمام مستشفى بنها الجامعي

الألبوم التالى

أهالي قتيل يقطعون الطريق أمام مستشفى بنها الجامعي

دمياط – محمد إبراهيم

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في المهد على مساحتي 100 متر، و110 أمتار، في حضور المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة، وبناءً على إخطار من الجمعية الزراعية.

وتبيّن من خلال التحريات، أن عددًا من الأشخاص شرعوا في وضع مبانٍ بالأسمنت على سطح أرض المساحتين، قبل أن تنجح الوحدة المحلية في إزالتهما وإخطارهما بالتعرض للمساءلة القانونية في حال تكرار الواقعة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية في مدن وقرى المحافظة، باليقظة والانتباه والإبلاغ الفوري عن أي واقعة لتعديات على أملاك الدولة أو حرم الطريق، أو البناء على أرض زراعية خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح المحافظ، أن مجموع الحالات التي جرت إزالتها بعد الإبلاغ عنها من قبل الجمعيات الزراعية في الأيام القليلة الأخيرة بلغ 12 حالة تعد، وإنذار المخالفين بعدم تكرار الوقائع منعًا للمساءلة القانونية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لارتكابهم مخالفات.. مليون جنيه غرامة على مستأجري شواطئ الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. سوهاجية عن نزهة المراكب النيلية في العيد: "ليست آمنة"

    أخبار

  • بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات ويصدّر 3500 طن فوسفات

    أخبار

إعلان

25556411db.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم