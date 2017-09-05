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تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

10:34 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، في حملات أمنية مكبرة، 397 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية: "إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "1" حكم جناية، و147 جزئي، و71 مستأنف، و14 غرامات جزئية، و17 غرامات مستأنفة، و12 مخالفات جزئية.
كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 6200 جنيه مخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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