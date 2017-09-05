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نيابة أسوان: حبس 24 نوبيًا لمشاركتهم في مسيرة بدون تصريح

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مصراوي Masrawy

نيابة أسوان: حبس 24 نوبيًا لمشاركتهم في مسيرة بدون تصريح

10:31 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قررت النيابة العامة بأسوان، حبس المقبوض عليهم في أحداث المسيرة النوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض، في وقت سابق، على 24 شخصًا من المشاركين في المسيرة لاتهامهم بالتظاهر بدون الحصول على تصريح من الأمن، وقطع طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وإعاقة حركة المرور.

وتحرر المحضر رقم 5635 لسنة 2017، وبعرض المتهمين على النيابة أصدرت قرارها السابق.

كانت دعوات أطلقتها الكيانات النوبية، الأحد الماضي، بتنظيم تجمع تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، الأمر الذي رُفض أمنيًا لعدم وجود تصريح مسبق.

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