ضبط 704 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
ضبط 704 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
10:31 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية، لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 704 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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