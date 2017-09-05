مصرع طفل صعقًا أثناء تناوله المياه من "كولدير" بسوهاج
مصرع طفل صعقًا أثناء تناوله المياه من "كولدير" بسوهاج
10:23 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد:
لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، أثناء تناوله المياه من مبرد مياه في الشارع بناحية قرية بندار الكرمانية، دائرة مركز سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "خالد البدري
خلف" 11 عامًا، طالب، يقيم بندار الكرمانية دائرة المركز، جثة هامدة.
بسؤال والده قرر وفاة نجله صعقًا بالكهرباء حال قيامه بالشرب من مبرد مياه بذات الناحية، ونفى الشبهة الجنائية.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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