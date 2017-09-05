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الرئيس الصيني: الحفاظ علي علاقات مستقرة مع الهند يصب في صالح شعبي البلدين

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مصراوي Masrawy

الرئيس الصيني: الحفاظ علي علاقات مستقرة مع الهند يصب في صالح شعبي البلدين

10:26 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الرئيس الصيني: الحفاظ علي علاقات مستقرة مع الهند يصب في صالح شعبي البلدين

الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الهندي

شيامن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن دفع العلاقات الصينية - الهندية في الاتجاه الصحيح والحفاظ علي علاقات صحية ومستقرة يصب في صميم المصالح الجوهرية لشعبي البلدين، مشيرا إلي أن بكين ترغب فى أن ترتكز علاقتها مع الهند على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمى، والتى اتفقت عليها الدول منذ عدة عقود لتحسين الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون متبادل المنفعة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اليوم الثلاثاء على هامش قمة مجموعة البريكس وحوار الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك في أول لقاء ثنائي يجمع البلدين منذ انتهاء الأزمة الحدودية بينهما، والتي أدت إلى توتر شديد فى العلاقات كاد أن يتسبب فى حدوث مواجهة عسكرية بينهما.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي "إن الحفاظ علي علاقات ثنائية صحية ومستقرة يصب في صميم المصالح الجوهرية للشعبين الصيني والهندي".. موجها التهنئة للرئيس الصيني على النجاح الكبير لقمة (البريكس).

ويأتي هذا اللقاء وسط خلافات متعددة بين البلدين حول مجموعة من القضايا، منها ترسيم أجزاء من الحدود المشتركة والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، والذي ترى نيودلهى فى إقامته تهديدا لمصالحها، فضلا عن موقف الهند من الدالاى لاما، الذي يعيش فى المنفى وتتهمه بكين دوما بالقيام بأنشطة مناهضة لها سعيا وراء انفصال التبت عن الأراضى الصينية.. وكذا اتهامات الهند المتكررة للصين بوقوفها في طريق رغبتها في الانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية.

هذا المحتوى من

Asha

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