رئيس الصين: ندعم دور مصر الهام إقليميا وعربيا

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أشاد الرئيس الصيني، تشي جين بينج، بالنتائج الإيجابية والملموسة للجهود التي بذلتها مصر من أجل دفع عملية التنمية واستعادة الاستقرار، مؤكدا دعم بلاده لتلك الجهود وحرصها على تطوير العلاقات في المجالات المختلفة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الصيني.

وأكد الرئيس الصيني دعم بلاده للدور الهام الذي تقوم به مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنها من أهم الدول العربية والإفريقية والإسلامية.

ولفت إلى توافق البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أعرب عن شكره لدعوة الرئيس الصيني لحضور اجتماعات قمة تجمع "بريكس"، وما تعكسه من عمق روابط الصداقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مشيرا إلى الخطوات التي تقوم بها مصر لتطوير البنية التحتية حتى تسهم في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني لدعم وتعزيز حركة التجارة العالمية.

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وأوضح أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس الصيني عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والصين لتتحركان معا يد بيد نحو تحقيق النهضة الشاملة.

كما أعرب "بينج" عن شكره لتجاوب مصر مع مبادرة الحزام والطريق، مؤكدا حرصه على تشجيع الشركات الصينية على زيادة العمل في مصر، فضلا عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين، في إطار احترام الأولويات الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال المتحدث إن السيسي أشاد بالشركات الصينية العاملة في مصر، ومساهمتها في حركة التنمية والتطوير، خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل، داعيا إلى مواصلة العمل على نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، والاستفادة من الخبرة الصينية المتميزة في العديد من المجالات.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين والتقدم المحرز في تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة سبل زيادة التبادل التجاري وتشجيع دخول المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، وتعزيز الإستثمارات الصينية في مصر في ضوء ما تتيحه من فرص واعدة، خاصة في منطقة تنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة التي يتم إنشاؤها.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل الدولية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.