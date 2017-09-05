«بيطري كفر الشيخ»: ذبح 1220 رأس ماشية بالمجازر خلال عيد الأضحي

التحرير

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قال الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء: إن "المجازر بكافة المحافظة شهدت إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم، حيث أنه تم ذبح 820 رأس ماشية في الثلاث أيام الأولى من عيد الأضحي".

وأضاف "عبدالباري" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن ثالث أيام العيد نال نصيب الأسد في ذبح الأضاحي، لافتًا إلى أنه تم ذبح 650 رأس ماشية في اليوم الثالث من العيد فقط، يليه ذبح 400 رأس في رابع أيام العيد ثم ذبح 120 رأس ماشية في اليوم الأول و 50 رأس ماشية في اليوم الثاني.

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وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه يتم الكشف علي الأضحية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات، منوهًا إلى وجود مجزر في كل مدينة لتسهيل وصول المواطنين.