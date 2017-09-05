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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية الخلايا العنقودية

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية الخلايا العنقودية اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية الخلايا العنقودية

التحرير

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تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين باسم عبد المنعم دسوقي ووائل شعبان حافظ، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلاني، محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان "الإرهابية" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم الخلايا العنقودية (ولع)، والتي تضمنت وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أرجأت محاكمة المتهمين إلى جلسة اليوم، امتثالًا لطلب الدفاع، وصرحت باستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة، كما صرحت المحكمة بتسليم صورة طبق الأصل من محاضر الجلسات وفقًا للتعليمات،

وأمرت المحكمة توقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد علاء محمد الشوادفى لبيان حالته الصحية وما يعانيه وتقرير العلاج اللازم له بمعرفة طبيب الأنف والأذن والحنجرة مع استمرار حبس المتهمين .

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كما قامت المحكمة فى جلستها الأخيرة بفض أحراز القضية الخاصة ببعض المتهمين وعرضت عليهم الأحراز التى تنوعت مابين كتب وكيسات كمبيوتر وبوسترات وشماريخ وكاميرات تصوير.

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين انضموا لحركات كانت تهدف للتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع -جيفارا- مجهولون" وشاركوا فى إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام قبل الماضى، كما حازوا أسلحة ومفرقعات ومولوتوف ومواد مشتعلة وكاميرات تصوير.

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التحرير

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