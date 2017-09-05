أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

10:08 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:
قُتل عامل، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالظهر وآخر بالذراع الأيمن، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بقرية طوخ دائرة المركز.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي "الجديان" و "الحمارة"، وتبادل العائلتين إطلاق الأعيرة النارية.
نتج عن الواقعة، مقتل ناصر الريس علي، ينتمي لعائلة "الجديان" إثر إصابته بطلق ناري بالظهر وآخر بالذراع الأيمن.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "صبري محمد جابر" و"علي محمد فراج" وشقيقه "محمود" ينتمون لعائلة "الحمارة" بسبب وجود خلافات سابقة بين العائلتين، والمحرر عنها المحضر رقم 819 جنايات المركز لسنة 2013، والمقيدة برقم 236 كلي جنوب سوهاج لسنة 2013 .

جرى ضبط المتهمَين الأول والثاني، وبتطوير مناقشة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "علي صابر أحمد" 21 عامًا، طالب.
ضُبط المتهم الأخير والسلاح المستخدم فـي الواقعة بإرشاده عبارة عن بندقية آلية وخزينة من ذات العيار.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عاطل اختطف سلسلة ذهبية من سيدة في سوهاج

    أخبار

  • بالصور.. صلح عرفي و5 ملايين جنيه يخمدان نزاعا ثأريا في المنيا

    أخبار

  • "مصراوي" في الزرازرة.. أقارب "محمود" ضحية "الطلق الناري" يكشفون السبب

    أخبار

  • ضبط 47 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

    أخبار

إعلان

21cf8a3f9c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم