مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قُتل عامل، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالظهر وآخر بالذراع الأيمن، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بقرية طوخ دائرة المركز.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي "الجديان" و "الحمارة"، وتبادل العائلتين إطلاق الأعيرة النارية.

نتج عن الواقعة، مقتل ناصر الريس علي، ينتمي لعائلة "الجديان" إثر إصابته بطلق ناري بالظهر وآخر بالذراع الأيمن.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "صبري محمد جابر" و"علي محمد فراج" وشقيقه "محمود" ينتمون لعائلة "الحمارة" بسبب وجود خلافات سابقة بين العائلتين، والمحرر عنها المحضر رقم 819 جنايات المركز لسنة 2013، والمقيدة برقم 236 كلي جنوب سوهاج لسنة 2013 .

جرى ضبط المتهمَين الأول والثاني، وبتطوير مناقشة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "علي صابر أحمد" 21 عامًا، طالب.

ضُبط المتهم الأخير والسلاح المستخدم فـي الواقعة بإرشاده عبارة عن بندقية آلية وخزينة من ذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.