السيسي ورئيس الصين يشهدان مراسم توقيع 3 اتفاقيات للتعاون على هامش قمة "البريكس"

شيامن- (أ ش أ):

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينج في ختام مباحثاتهما على هامش اجتماعات قمة "البريكس" بشيامن الصينية اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون ومذكرة تفاهم مشتركة.

وجاءت الاتفاقيتان ومذكرة التفاهم كالتالي :

أولا: اتفاق تعاون أمني بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن العام الصينية.

ثانيا: اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بشأن تخصيص الصين منحة قدرها 300 مليون يوان صيني لمصر لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2.

ثالثا: مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة الصينية بشأن تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان وبلبيس.

كان الرئيس السيسي ونظيره الصيني قد عقدا مباحثات بشيامن اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعددا من المشروعات المشتركة بين البلدين والتقدم المحرز في تنفيذها وسبل زيادة التبادل التجاري وتشجيع دخول المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر في ضوء ما تتيحه من فرص واعدة، لاسيما في منطقة تنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.