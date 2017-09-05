بوتين: سألبي دعوة الرئيس السيسي لزيارة مصر

شامين- (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيلبي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر، لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر أساس محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وقال بوتين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الثلاثاء- إن روسيا تتوقع أن يتم حل قضية أمن الطيران في مصر بشكل كامل في المستقبل القريب، مضيفا أن موسكو على علم بالجهود التي تبذلها القاهرة في هذا المجال.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده تريد أن تستأنف الرحلات الجوية مع مصر بالكامل، لافتا إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لتوفير أمن الطيران.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال الرئيس الروسي إن الوضع الميداني هناك، يتغير جذريا لصالح القوات الحكومية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من السابق لأوانه الحديث عن القضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية اتسعت لأضعاف المساحة في غضون سنة ونصف أو سنتين، وتتطور هذه العملية بوتيرة متسارعة