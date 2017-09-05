غدا.. قابيل يفتتح معرض «الصين والدول العربية» نيابة عن السيسي

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يفتتح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، غدا الأربعاء، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "الصين والدول العربية"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومصر ضيف شرف المعرض هذا العام، الذي يقام تحت شعار "الصداقة والتعاون والتنمية" بمدينة ينشوان بمقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم.

ويشارك قابيل ضمن الوفد الرسمي المرافق للسيسي في اجتماعات قمة تجمع البريكس، المنعقدة حاليا في مقاطعة شيامن الصينية.

وذكرت وزارة التجارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلقي الوزير كلمة افتتاح المعرض، وكلمة بمناسبة افتتاح المعرض الثقافي والسياحي المصري بحديقة الزهور بمدينة ينشوان، في حضور كبار المسئولين في مقاطعة نينغشيا.

كما سيلقي قابيل كلمة أمام قمة أعمال الصين والدول العربية 2017، المقامة تحت عنوان "نحو تنمية متكاملة" لبحث سبل التعاون المشترك بين الصين والدول العربية، إلى جانب إلقاء كلمة أخرى أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، والذي يعقد على هامش معرض "الصين والدول العربية" لاستعراض أفق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والصين.

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ومن المقرر أن يشارك الوزير في منتدى "الصين والدول العربية للتعاون في قطاع السيارات"، الذي سيناقش السياسات المتبعة في تصنيع السيارات في بعض الدول العربية، وسبل الاستفادة من الخبرة الصينية في تطوير هذه الصناعة الحيوية في الدول العربية.

كما سيلتقي قابيل، عدد من مسؤولي الحكومة الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومن بين هذه اللقاءات لقاء مع كيان كيمينج، نائب وزير التجارة الصيني، لبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ولقاء مع زيان هوي، حاكمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم، وسيناقش الوزير سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة معدلات التدفقات التجارية مع المنطقة، إلى جانب لقاء مع الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، لبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة ومراكز صناعة النسيج في مصر في المرحلة المقبلة، فضلا عن عقد لقاءات مكثفة مع الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

ويعقد قابيل اجتماعا موسعا مع بنك التنمية الصيني، لبحث إمكانية قيام البنك بدور فعال في تمويل المشروعات الصينية، التي سيتم تنفيذها في مصر، خاصة في مجال النقل والكهرباء ومشروعات تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات رفع القدرات الإنتاجية المتفق عليها بين الجانبين المصرى والصينى.

ومن المقرر أن يشارك قابيل، وترافقه سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، والذي تنظمه لجنة الإصلاح والتنمية ببكين.