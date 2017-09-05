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بوتين: سألبي دعوة السيسي لحضور وضع حجر أساس محطة الضبعة

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بوتين: سألبي دعوة السيسي لحضور وضع حجر أساس محطة الضبعة بوتين: سألبي دعوة السيسي لحضور وضع حجر أساس محطة الضبعة

التحرير

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيلبي دعوة الرئيس عبد الفتاح لزيارة ، لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر أساس محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

وأضاف بوتين في تصريحات أوردتها قناة " اليوم "، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتوقع أن يتم حل قضية أمن الطيران في مصر بشكل كامل في المستقبل القريب، وأن موسكو على علم بالجهود التي تبذلها القاهرة في هذا المجال.

وأشار إلى أن بلاده تريد أن تستأنف الرحلات الجوية مع مصر بالكامل، لافتا إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها لتوفير أمن الطيران.

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وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، ذكر الرئيس الروسي أن الوضع الميداني هناك، يتغير جذريا لصالح القوات الحكومية، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن القضاء على الإرهاب.

ولفت إلى أن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية اتسعت لأضعاف المساحة في غضون سنة ونصف أو سنتين، وتتطور هذه العملية بوتيرة متسارعة.

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التحرير

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