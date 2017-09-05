طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا فى النهار لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

الاسكندرية 24 31

مطرح 21 29

السلوم 22 31

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

العريش 22 34

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 37

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شرم الشيخ 27 37

الغردقة 27 38

الفيوم 24 36

بنى سويف 24 36

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 41

الوادى الجديد 21 37