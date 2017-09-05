السيسي يبحث سبل التعاون مع رئيس وزراء الهند على هامش «بريكس»

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التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على هامش مشاركته بقمة تجمع "بريكس" في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية.

وتناولت مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية فى ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية.

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وتطرق الحديث لبحث زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 4 مليار دولار سنويًا، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في مصر حاليًا.