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السيسي يبحث سبل التعاون مع رئيس وزراء الهند على هامش «بريكس»

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السيسي يبحث سبل التعاون مع رئيس وزراء الهند على هامش «بريكس» السيسي يبحث سبل التعاون مع رئيس وزراء الهند على هامش «بريكس»

التحرير

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التقي الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على هامش مشاركته بقمة تجمع "بريكس" في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية.

وتناولت مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند، سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية فى ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية.

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وتطرق الحديث لبحث زيادة وتنويع التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى نحو 4 مليار دولار سنويًا، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية في المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في  حاليًا.

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التحرير

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