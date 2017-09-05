الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد كهربائي في بورسعيد

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أنقذ رجال الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص تعطل بهم مصعد كهربائي ببرج سكني في حي الشرق.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا من حارس برج "جودي" السكني بشارع الجمهورية، يفيد بأن 5 أشخاص عالقين بالمصعد الكهربائي بأحد الأدوار العلوية بسبب عطل فني طارئ بالمصعد، فتوجهت سيارات الإنقاذ بالحماية المدنية بصحبة فنيين وعناصر مدربة لمكان الواقعة، وتمكنت من إخراجهم من المصعد دون إصابات.

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وتحرر محضر بالواقعة، وتستكمل الحماية المدنية الإجراءات القانونية لمعرفة سبب الحادث.