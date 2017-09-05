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«ليلة بكت فيها بنها».. تفاصيل مقتل شاب دفاعا عن الشرف بأتريب

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«ليلة بكت فيها بنها».. تفاصيل مقتل شاب دفاعا عن الشرف بأتريب «ليلة بكت فيها بنها».. تفاصيل مقتل شاب دفاعا عن الشرف بأتريب

التحرير

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ليلة سوداء عاشتها منطقة أتريب القديمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد مقتل شاب في العقد الثالث من العمر على يد عاطل وآخرين، بعد حدوث مشادات معه بسبب قيام القاتل بمحاولة التهجم على شقيقة القتيل، وعندما جاء يعنفه بسبب فعلته احتدم النقاش بينهما فاستل سلاحًا أبيضًا، وطعنه 3 طعنات في صدره وقلبه فقتله بدم بارد.

فور وقوع الجريمة وانتشار خبر مقتل (علاء. أ.) 25 سنة، مبيض محارة، نزلت أعداد كبيرة من أهالي المنطقة وزملاء وجيران القتيل إلى الشارع واحتشدوا أمام مستشفى  بنها الجامعي ما تسبب في إغلاق شارع فريد ندا الرئيسي والكوبري الجديد وحدوث حالة من الارتباك والفوضى؛ ما استدعى أجهزة الأمن للتحرك واستطاعت السيطرة على الوضع وإقناع الأهالي بفض تجمعهم لتسيير حركة السيارات بعد أن تم تخصيص سيارة إسعاف لنقل القتيل إلى مشرحة المستشفى الأميري ببنها لإنهاء عملية التشريح بشكل سريع، وتم التصريح بالدفن.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن المجني عليه ذهب فور معرفته بما حدث لشقيقته وقابل الجاني (إسماعيل. ر)، عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، وحدثت مشادة بينهما بعد أن عنفه القتيل على فعلته دفاعًا عن شرف شقيقته، فقام القاتل بالاستعانة بآخرين وانهالوا ضربًا على القتيل قبل أن يخرج القاتل سلاحًا أبيضًا، من طيات ملابسه ويطعنه طعنات بصدره وقلبه مما أدى إلى مصرعه في الحال.

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ونجحت جهود رجال الشرطة في القبض على القاتل واقتياده إلى قسم ثانى بنها لاتخاذ اللازم قانونًا، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري لكشف ملابسات وظروف الواقعة، وضبط باقي المشاركين في التعدي على المجني عليه.

 

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التحرير

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