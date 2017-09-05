التحقيق مع سائق قطار لنومه أثناء القيادة

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فتحت هيئة السكك الحديدية تحقيقا اليوم الاثنين مع سائق قطار لاتهامه ومساعده بالنوم في أثناء القيادة.

واستمر القطار «رقم 1902 vip» في طريقه دون التوقف بمحطة الفشن في بني سويف وفشلت محاولات رجال السكك الحديدية في التواصل مع السائق الذي لم يرد على نداءاتهم، مما دفعهم لتركيب كبسولات صوتية لإيقاظ السائق.

وقال محمد بدوى مسؤول برج مراقبة محطة سكك حديد الفشن، إنه فوجئ بسائق القطار «رقم 1902 vip» ومساعده متكئين على كرسيي القيادة، وعدم ردهما عليه، ما دفعه لإعطاء إشارة التوقف للقطار بمحطة الفشن، لاستبيان ما يحدث إلا أن القطار استكمل سيره.

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وأخطر مسؤول برج المراقبة بالفشن محمد شحاتة مسؤول بلوكات ومحطات بني سويف بالواقعة والذي أمر بإعطاء إشارة التوقف مرة أخرى بمحطة الفنت التابعة لمركز الفشن، وتركيب كبسولة الصدمات الصوتية والتي تصدر صوتا مرتفعا لإفاقة السائق في حال نومه.

وفشلت مجددا محاولة وقف القطار بالإشارات الضوئية والاتصالات الخاصة بأبراج المراقبة ما دفع رجال السكك الحديدية لتركيب الكبسولة الصوتية، حتى أوقف السائق ويدعى " محمد . ح" القطار بعد انفجار الكبسولة.

وتولى سائق آخر قيادة القطار بمحطة المنيا، وأمرت هيئة السكك الحديدية بإعادة السائق المتهم بالنوم إلى القاهرة للتحقيق معه فورا.