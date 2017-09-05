أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التحقيق مع سائق قطار لنومه أثناء القيادة

Google+ Print
التحقيق مع سائق قطار لنومه أثناء القيادة التحقيق مع سائق قطار لنومه أثناء القيادة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فتحت هيئة السكك الحديدية تحقيقا اليوم الاثنين مع سائق قطار لاتهامه ومساعده بالنوم في أثناء القيادة.

واستمر القطار «رقم 1902 vip»  في طريقه دون التوقف بمحطة الفشن في بني سويف وفشلت محاولات رجال السكك الحديدية في التواصل مع السائق الذي لم يرد على نداءاتهم، مما دفعهم لتركيب كبسولات صوتية لإيقاظ السائق.

وقال محمد بدوى مسؤول برج مراقبة محطة سكك حديد الفشن، إنه فوجئ بسائق القطار «رقم 1902 vip» ومساعده متكئين على كرسيي القيادة، وعدم ردهما عليه، ما دفعه لإعطاء إشارة التوقف للقطار بمحطة الفشن، لاستبيان ما يحدث إلا أن القطار استكمل سيره.

شاهد أيضا

وأخطر مسؤول برج المراقبة بالفشن محمد شحاتة مسؤول بلوكات ومحطات بني سويف بالواقعة والذي أمر بإعطاء إشارة التوقف مرة أخرى بمحطة الفنت التابعة لمركز الفشن، وتركيب كبسولة الصدمات الصوتية والتي تصدر صوتا مرتفعا لإفاقة السائق في حال نومه.

وفشلت مجددا محاولة وقف القطار بالإشارات الضوئية والاتصالات الخاصة بأبراج المراقبة ما دفع رجال السكك الحديدية لتركيب الكبسولة الصوتية، حتى أوقف السائق ويدعى " محمد . ح" القطار بعد انفجار الكبسولة.

وتولى سائق آخر قيادة القطار بمحطة المنيا، وأمرت هيئة السكك الحديدية بإعادة السائق المتهم بالنوم إلى القاهرة للتحقيق معه فورا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)