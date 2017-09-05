أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لارتكابهم مخالفات.. مليون جنيه غرامة على مستأجري شواطئ الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لارتكابهم مخالفات.. مليون جنيه غرامة على مستأجري شواطئ الإسكندرية

09:59 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

لارتكابهم مخالفات.. مليون جنيه غرامة على مستأجري شواطئ الإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية: "إن حصيلة الغرامات التي فرضتها الإدارة على مستأجري الشواطئ خلال شهور الصيف وعطلة العيد بلغت مليون جنيه، وذلك لمخالفتهم الأسعار وتدني مستوى النظافة وسوء معاملة الزوار".

وأضاف "حجازي" في تصريح لـ"مصراوى" اليوم الثلاثاء، أن بعض الشواطئ تجاوزت عدد مرات ارتكاب مخالفات، وسيجري فسخ التعاقد مع مستأجريها خلال أيام، تمهيدًا لإعادة طرحها في مزايدات علنية مرة أخرى.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، عن تجاوز نسبة الإقبال على الشواطئ في عطلة عيد الأضحى الـ 80%، لافتًا إلى أن الشواطئ المجانية والسياحية والمميزة تستوعب نحو 3 ملايين زائر في اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. سوهاجية عن نزهة المراكب النيلية في العيد: "ليست آمنة"

    أخبار

  • بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات ويصدّر 3500 طن فوسفات

    أخبار

  • محافظ سوهاج: رفع 14 طن مخلفات بنطاق "طما"

    أخبار

إعلان

022b8714c6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم