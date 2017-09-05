لارتكابهم مخالفات.. مليون جنيه غرامة على مستأجري شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية: "إن حصيلة الغرامات التي فرضتها الإدارة على مستأجري الشواطئ خلال شهور الصيف وعطلة العيد بلغت مليون جنيه، وذلك لمخالفتهم الأسعار وتدني مستوى النظافة وسوء معاملة الزوار".

وأضاف "حجازي" في تصريح لـ"مصراوى" اليوم الثلاثاء، أن بعض الشواطئ تجاوزت عدد مرات ارتكاب مخالفات، وسيجري فسخ التعاقد مع مستأجريها خلال أيام، تمهيدًا لإعادة طرحها في مزايدات علنية مرة أخرى.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، عن تجاوز نسبة الإقبال على الشواطئ في عطلة عيد الأضحى الـ 80%، لافتًا إلى أن الشواطئ المجانية والسياحية والمميزة تستوعب نحو 3 ملايين زائر في اليوم.