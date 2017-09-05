حملة أمنية تضبط 12 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية في قنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا، حملة مكبرة لجمع الأسلحة غير المرخصة وحائزيها، بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام والبحث الجنائي، بهدف وقف نزيف الدم والمشاجرات الناتجة عن حيازة تلك الأسلحة.

ونجحت الحملة في ضبط كل من: "شعبان عاشور عبد الغني شحات" 24 سنة، عامل ومقيم مركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش، و"محمد حسن إبراهيم أحمد" 22 سنة، مجند بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة ولا يحمل تصريح إجازة ومقيم مركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع، وعدد من الطلقات.

كما ضبطت الحملة "محمود أحمد محمود" 31 سنة، عامل، مقيم مركز فرشوط وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من الطلقات، و"محمد شعبان سعيد صابر" 30 سنة، مزارع، و"ياسر عدلي سعيد صابر" 33 سنة، مزارع، مقيمان مركز قنا وبحوزتهما بندقية آلية وعدد من الطلقات، و"حسام كرم عشري سليم" مزارع، مقيم مركز دشنا وبحوزته بندقية آلية، و"صبري صابر محمود" 29 سنة، عامل مقيم مركز نجع حمادي وبحوزته بندقية آلية، و"شعبان سعيد صابر محمود" 50 سنة، عامل، مقيم مركز قنا وبحوزته بندقية آلية.

وجرى ضبط "يحيى سعيد صابر" 31 سنة، مزارع مقيم مركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع، و"بدرى عطا أحمد صابر" 55 سنة، عامل، مقيم مركز أبو تشت وبحوزته بندقية خرطوش، و"أحمد أبو الحجاج محمد" 45 سنة، عامل، مقيم مركز قفط وبحوزته فرد خرطوش، و"خلف خلف الله محمد الصادق: 30 سنة، عاطل، مقيم مركز أبو تشت وبحوزته فرد روسي محلي الصنع.

تحررت محاضر بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.