تركيا تستقبل كرواتيا في قمة الجولة.. وإسبانيا في مهمة سهلة نحو روسيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وينطوى نظام التصفيات الأوروبية على وجود 9 مجموعات يتأهل منها أصحاب الصدارة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتأهل أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني إلى الملحق.

وترحل إسبانيا لمواجهة ليشتنشتاين ضمن مباريات المجموع السابعة، وتحتل صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة بينما تتذيل ليشتنشتاين المجموعة دون رصيد من النقاط، وفي حال فوز إسبانيا اليوم سيقربها كثيرًا من الوصول إلى المونديال وذلك بعد فوزها في الجولة الماضية على إيطاليا بثلاثية نظيفة.

وبدورها تستقبل إيطاليا الثانية برصيد 16 نقطة إسرائيل الرابعة برصيد 9 نقاط، ويبحث الأزوري عن تحقيق الفوز على أمل تعثر إسبانيا أو على أقل تقدير ضمان المركز الثاني المؤهل إلى الملحق.

وفي المجموعة التاسعة المشتعلة، تستقبل تركيا نظيرتها كرواتيا في لقاء لا بديل فيه عن الفوز للأتراك.

وتحتل كرواتيا صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تحتل تركيا المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وستكون الخسارة بمثابة خروج تركيا رسميًا من التصفيات.

وبدورها ترحل أوكرانيا الثانية برصيد 14 نقطة لمواجهة أيسلندا الثالثة برصيد 13 نقطة، ومن شأن تلك المباراتين أن يحددا بشكل كبير الفريقين اللذان سيتنافسان على صدارة المجموعة في آخر جولتين.

وفيما يلي مواعيد مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال:

النمسا- جورجيا الساعة 20:45

شاهد أيضا

تركيا- كرواتيا الساعة 20:45

مقدونيا- ألبانيا الساعة 20:45

ليشتنشتاين- إسبانيا الساعة 20:45

إيطاليا- إسرائيل الساعة 20:45

إيرلندا- صربيا الساعة 20:45

أيسلندا- أوكرانيا الساعة 20:45

كوسوفو- فنلندا الساعة 20:45

مولدوفا- ويلز الساعة 20:45