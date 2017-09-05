سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2017، سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار انخفاضه منذ قرابة الشهر خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار الى 17,59 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء
بنك القاهرة
البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.60 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6000
|17.7000
|مصرف ابو ظبي
|17.6100
|17.7100
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6300
|17.7300
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6200
|17.7200
|البنك المركزي
|17.6096
|17.7096
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6100
|17.7100
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.6000
|17.7000
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|بنك الاستثمار العربي
|17.6200
|17.7200
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads