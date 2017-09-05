سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2017، سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار انخفاضه منذ قرابة الشهر خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار الى 17,59 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

متابعة لحظية لاخر اسعار الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث أسعار الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.70 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.63 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.60 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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