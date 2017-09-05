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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم الثلاثاء 5-9-2017، سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بتحديث لحظي، حيث واصل سعر الدولار انخفاضه منذ قرابة الشهر خلال التعاملات في البنوك المركزية أمام الجنيه المصري، و على الرغم من اعتماد سعر الدولار في السوق السوداء على قيمة العرض والطلب إلا أن سعر الدولار يشهد استقرار أيضا خلال معاملاتها، الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الفترة الحالية أمام الجنيه قد جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري هذا بجانب الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على الاحتياطي الأجنبي في البنوك والذي ساهم في توفير الدولار بشكل كبير في البنوك والسوق السوداء، ووصل سعر الدولار الى 17,59 جنيه، واستمر عند هذا خلال الشهر الماضي مارا بحالة من الاستقرار التي تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي جاءت مع الارتفاعات التي شهدها الإحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

متابعة لحظية لاخر الدولار اليوم في السوق المصرفي المصري، بيان بأحدث الدولار في البنوك العاملة بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم ، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها  “سعر الدولار” فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية.

 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.70
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.63
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.60 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.6000 17.7000
مصرف ابو ظبي 17.6100 17.7100
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6300 17.7300
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200
البنك المركزي 17.6096 17.7096
بنك مصر 17.6200 17.7200
بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200
كريدي أجريكول 17.6100 17.7100
بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.6000 17.7000
البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000
المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7000
البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200
بنك المشرق 17.6200 17.7200
بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6200 17.7200

المصدر : مصر 365

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