بأقل الملابس.. كيف تظهرين بشكل مختلف كل يوم في الجامعة؟

كتبت- هاجر حاتم:

بعد أيام قليلة ويبدأ الإقبال على الجامعات من أجل الدراسة، لهذا فأنت تحتاجين لتنسيق ملابسك بأكثر من طريقة لإطلالة جذابة.

ويجب أن تراعي أنك ستضطرين للذهاب إلى الجامعة معظم أيام الأسبوع، لهذا يجب أن تظهرين بشكل مختلف كل يوم، وهنا نستعرض لك الطريقة بالصور من موقع pinterest:

- احرصي على تواجد القطع الجينز بكافة أنواعها في دولاب ملابسك، منها البنطلون الواسع والضيق، والقميص الجينز، و"الجيب" أيضًا.

- اختاري أكثر من تيشرت بمختلف الألوان ولا تتخلي عن الأبيض والأسود والمخطط، لتنسيقهما مع البنطلون القطع الجينز.

لطلة أكثر جاذبية يمكنك اقتناء البنطلون الأبيض، والجاكيت الطويل المفتوح باحدى الألوان الحيادية مثل الأبيض والأسود والرمادي، لتنسيقه مع "التيشرت" المفضل لك.

- بالطبع لا وجود للأحذية العالية هنا، إلا ذات الكعب السميك متوسط الطول، وسيتصدر القائمة الحذاء الفضي والأبيض والنحاسي.

- حاولي اقتناء حقائب حيادية اللون أيضًا، مع واحدة ملونة لتضفي بهجة على ملابسك، ولا تشعري بالملل.