الرئيس الصيني يدعو إلى تمثيل أكبر للدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي

شيامن - أ ش أ

دعا الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى تدعيم تمثيل الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والنامية وتقوية صوتها فى النظام الاقتصادى العالمى.

وقال الرئيس الصيني، فى كلمته اليوم الثلاثاء، خلال حوار الأسواق الناشئة والدولية النامية، والذي أقيم على هامش اجتماعات قمة البريكس بمدينة شيامن الصينية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء دول البريكس، بالإضافة إلى المكسيك وغينيا وطاجاكستان وتايلاند، "إننا نحتاج إلى تدعيم تمثيل وصوت الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والنامية فى النظام الاقتصادى العالمى وتعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء نظام اقتصادى دولى أكثر عدالة وتوازنا".

وأضاف أن كافة الدول شكلت مجتمعا يتسم بتشابك المصالح والانفتاح والشمولية، مشددا على أن التعاون البناء بين الدول يعد الخيار الأفضل فى الوقت الحالى فى ضوء تزايد معدلات الاعتماد المتبادل والتكامل على المستوى العالمى.

كما دعا الرئيس الصيني، الذى يترأس قمة مجموعة البريكس، الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والنامية إلى الدفاع عن النظام الاقتصادى المنفتح وتدعيم الجهود الرامية إلى إقامة نظام تجارى متعدد الأطراف، فضلا عن مناهضة الحمائية وإعادة التوازن للعولمة الاقتصادية لضمان استفادة كافة الدول منها.