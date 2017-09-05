حدث ليلا.. صفقة أمريكية كورية بمليارات الدولارات والسيسي يلقي كلمة في قمة "بريكس"

كتب - فريد إدوار

عدة أحداث وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على المستوى المحلى الدولي، مصراوي اختار لك أبرزها لتطلع عليها.

ترامب يبيع معدات عسكرية قيمتها مليارات الدولارات إلى كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الولايات المتحدة بشكل مبدئي على بيع معدات عسكرية وأسلحة الى كوريا الجنوبية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

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الرئيس السيسي يلقي كلمة اجتماع حوار الأسواق البازغة بقمة بريكس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها، مؤكدا أننا نتفق مع رؤية "البريكس" في ضرورة توفير التمويل المالي اللازم للبنية الأساسية، وأضاف أن مصر ترى أن تجربة " البريكس"جديرة بالمحاكاة، موجها الشكر لقادة دول قمة "بريكس".

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قادة "بريكس" يوقعون 4 اتفاقيات للتعاون في الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك

شهد قادة تكتل بريكس للبلدان الأسرع نموا في العالم توقيع 4 وثائق حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك، وكذا حول التعاون الاستراتيجي بين مجلس أعمال بريكس وبنك التنمية الجديد.

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آبي يجتمع مع بوتين الأربعاء لبحث أزمة كوريا الشمالية النووية

ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيلتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في روسيا، الأسبوع الجاري، لبحث الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

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