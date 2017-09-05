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حدث ليلا.. صفقة أمريكية كورية بمليارات الدولارات والسيسي يلقي كلمة في قمة "بريكس"

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مصراوي Masrawy

حدث ليلا.. صفقة أمريكية كورية بمليارات الدولارات والسيسي يلقي كلمة في قمة "بريكس"

08:25 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كتب - فريد إدوار

عدة أحداث وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على المستوى المحلى الدولي، مصراوي اختار لك أبرزها لتطلع عليها.

يبيع معدات عسكرية قيمتها مليارات الدولارات إلى كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الولايات المتحدة بشكل مبدئي على بيع معدات عسكرية وأسلحة الى كوريا الجنوبية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

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الرئيس يلقي كلمة اجتماع حوار الأسواق البازغة بقمة بريكس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها، مؤكدا أننا نتفق مع رؤية "البريكس" في ضرورة توفير التمويل المالي اللازم للبنية الأساسية، وأضاف أن ترى أن تجربة " البريكس"جديرة بالمحاكاة، موجها الشكر لقادة دول قمة "بريكس".

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قادة "بريكس" يوقعون 4 اتفاقيات للتعاون في الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك

شهد قادة تكتل بريكس للبلدان الأسرع نموا في العالم توقيع 4 وثائق حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك، وكذا حول التعاون الاستراتيجي بين مجلس أعمال بريكس وبنك التنمية الجديد.

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آبي يجتمع مع بوتين الأربعاء لبحث أزمة النووية

ذكرت اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيلتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ، الأسبوع الجاري، لبحث الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

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مصراوي Masrawy

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