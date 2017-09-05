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الرئيس السيسي يلتقي بالرئيس زوما على هامش قمة البريكس

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مصراوي Masrawy

الرئيس يلتقي بالرئيس زوما على هامش قمة البريكس

07:51 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي يلتقي بالرئيس زوما على هامش قمة البريكس

شيامن - أ ش أ

أفادت قناة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما على هامش قمة البريكس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق اليوم، خلال كلمة له في اجتماع الحوار مع الأسواق الناشئة والدولة النامية، أن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها، مشيرا إلى أننا نتفق مع رؤية "البريكس" في ضرورة توفير التمويل المالي اللازم للبنية الأساسية.

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