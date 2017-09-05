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40 دولة تأثرت بفضيحة البيض الملوث بمبيد حشري

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مصراوي Masrawy

40 دولة تأثرت بفضيحة البيض الملوث بمبيد حشري

07:43 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

40 دولة تأثرت بفضيحة البيض الملوث بمبيد حشري

تالين - (د ب أ)

تأثرت 40 دولة بفضيحة واسعة تتعلق بالبيض الملوث بالمبيد الحشري (فيبرونيل).

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه مع بداية هذا الأسبوع أبلغت 24 دولة من أصل 28 دولة أوروبية عن حالات تتعلق بالبيض الملوث، بينما أبلغت 16 دولة أخرى غير أوروبية عن حالات تلوث.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية أنكا بادورارو لوكالة الأنباء الألمانية إن الدول التي لم تتأثر بالبيض الملوث في الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن هي ليتوانيا والبرتغال وقبرص وكرواتيا.

وخارج التكتل الأوروبي، تم اكتشاف البيض الملوث في بلدان مثل الولايات المتحدة وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي هذه القضية خلال اجتماع يعقد في العاصمة الاستونية تالين، اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن "فيبرونيل" هو مبيد حشري سام يستخدم للتخلص من البراغيث والقمل والقراد في الحيوانات، ويحظر استخدامه على الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، ويمكن أن يسبب هذا المبيد تلف الكبد والغدة الدرقية والكلى إذا استهلك بكميات كبيرة.

وتم اكتشاف مستويات منخفضة من "فيبرونيل" في البيض بعد أن استخدم المبيد الحشري على ما يبدو لتنظيف حظائر الدجاج.

وقد أدى الخوف من تلوث البيض إلى سحب أعداد كبيرة من البيض المحتمل تلوثه وإعدامه كإجراء وقائي.

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مصراوي Masrawy

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