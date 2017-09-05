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الرئيس الصينى: 500 مليون دولار لدعم تعاون الجنوب

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مصراوي Masrawy

الرئيس الصينى: 500 مليون دولار لدعم تعاون الجنوب

07:36 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الرئيس الصينى: 500 مليون دولار لدعم تعاون الجنوب

شيامن - أ ش أ

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده ستقدم 500 مليون دولار أمريكي لدعم تعاون الجنوب-الجنوب.

وقال شي، في جلسة حوار الأسواق الناشئة والدول النامية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح بمدينة شيامن الصينية، إن الأموال ستستخدم من قبل الدول النامية لمواجهة تحديات مثل المجاعة واللاجئين والتغير المناخي والصحة العامة.

وأضاف "سنقدم لدول نامية أخرى 40 ألف فرصة تدريب في الصين خلال العام القادم، داعيا الدول النامية لتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب وبناء شراكات واسعة النطاق لبناء مجتمع مشترك التنمية والمصير، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة والدول النامية تواجه مهام تنمية متشابهة.

وأكد أهمية زيادة التعاون فيما بين بلدان الجنوب على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تكاتف وتضافر جهودهم لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهدافهم التنموية.

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