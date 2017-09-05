آبي يجتمع مع بوتين الأربعاء لبحث أزمة كوريا الشمالية النووية

طوكيو - (د ب أ)

ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيلتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في روسيا، الأسبوع الجاري، لبحث الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي، إن الزعيمين سيجريان محادثات يوم غد الاربعاء على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية.

ويتوقع أن يشارك مسؤولون من كوريا الشمالية في المؤتمر الذى يستمر يومين والذى سيعقد في أعقاب التجربة النووية السادسة لبيونجيانج التي أجريت قبل يومين.

ويريد أبي أن تلعب روسيا والصين دورا أكبر في التعامل مع برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.