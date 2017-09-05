أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة طفل بنزيف في المخ الاعتداء عليه في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة طفل بنزيف في المخ الاعتداء عليه في بورسعيد

06:53 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إصابة طفل بنزيف في المخ الاعتداء عليه في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بنزيف فى المخ إثر اعتداء طفل آخر عليه فى نطاق حى الزهور.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إن مستشفى الزهور المركزى استقبل "أشرف حسن الغلبان"، 15 عام، مصاب بنزيف فى المخ، بادعاء اعتداء طفل آخر عليه.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى نظرا لخطورة حالته، وتجرى مديرية الأمن تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد كهربائي في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. الشاطئ و"الملاهي الشعبية".. فرحة عيد البورسعيدية

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة في رابع أيام العيد

    أخبار

  • بالصور.. إقبال على شوادر الماشية لذبح الأضاحي في بورسعيد

    أخبار

إعلان

85e4e4a4d6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم