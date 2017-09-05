إصابة طفل بنزيف في المخ الاعتداء عليه في بورسعيد
إصابة طفل بنزيف في المخ الاعتداء عليه في بورسعيد
06:53 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أصيب طفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بنزيف فى المخ إثر اعتداء طفل آخر عليه فى نطاق حى الزهور.
وأعلنت مديرية الشئون الصحية ببورسعيد إن مستشفى الزهور المركزى استقبل "أشرف حسن الغلبان"، 15 عام، مصاب بنزيف فى المخ، بادعاء اعتداء طفل آخر عليه.
تم نقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى نظرا لخطورة حالته، وتجرى مديرية الأمن تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
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