أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع حوار الأسواق البازغة بقمة بريكس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نص كلمة الرئيس في اجتماع حوار الأسواق البازغة بقمة بريكس

05:15 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع حوار الأسواق البازغة بقمة بريكس

شيامن - أ ش أ 

فيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية.

أتوجه بالشكر على الدعوة الكريمة التي وجهتموها لمصر للمشاركة في قمة تجمع البريكس التاسعة وكذا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيفة.

إنه ليشرفني أن أتواجد بينكم اليوم في الصين ذات الحضارة العريقة، تلك الحضارة التى تشهد على صلابة أراضي شعب عظيم مزج حضارته بكل صور الحداثة والتقدم في عصرنا الحديث، وكما نشأت الحضارة المصرية على ضفاف النيل العظيم وسجلت أمجادها على أوراق البردي نشأت الحضارة الصينية على ضفاف النهرين الأصفر والأزرق، وقدمت للعالم الكثير من المنجزات العظيمة، ومابين حضارتين الشرقين الأدنى والأقصى تقدمت الإنسانية وخطت خطوات واسعة للأمام.

وحيث إن هذه القمة الأولى التي أشرف بحضورها معكم، فاسمحوا لي أن أنقل لكم مشاعر الود والاحترام التي أكنها الشعب المصري لشعوب دولكم الصديقة، لجنوب إفريقيا التى كافح شعبها من أجل العدالة الإنسانية والمساواة، وحملت لواء مكافحة العنصرية في قارتنا الأفريقية المناضلة.

وللشعب الروسى أحد أكثر الشعوب ثراء في العلوم والثقافة والفنون والذي ساند أمل الشعب المصري وقضاياه منذ خمسينات القرن الماضي، وللشعب الهندي العريق صاحب حضارة التنوع والقيم الروحانية والفلسفة والذي بدأ معنا مسيرة استقلال الدول النامية منذ ميلاد حركة عدم الانحياز.

والشعب البرازيلي الصديق الذي أدرك مبكرا مفاهيم البيئة والتنوع الايكولوجي فأهدى العالم مبدأ صار عقيدة دولية وهي التنمية المستدامة التى ولدت في مدينة "ريو" البرازيلية عام 1992.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في

    أخبار

  • قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمدينة شيامن

    أخبار

  • زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي

    أخبار

  • بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي

    أخبار

إعلان

227be829f2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |