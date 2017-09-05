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الجنايات تستكمل مرافعة الدفاع في محاكمة 379 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستكمل مرافعة الدفاع في محاكمة 379 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

05:07 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كتب - عمرو علي:
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم الثلاثاء، مرافعة الدفاع في محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 متهمًا محبوسين فى قضية "أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات منهم واستشهاد عشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015.

ووجهت النيابة للمدعى عليهم تهم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها".

كما وجهت أيضا لهم تهم "القبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي".

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مصراوي Masrawy

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