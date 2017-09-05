نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع حوار الأسواق البازغة بقمة بريكس

شيامن - أ ش أ

فيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية.

أتوجه بالشكر على الدعوة الكريمة التي وجهتموها لمصر للمشاركة في قمة تجمع البريكس التاسعة وكذا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيفة.

إنه ليشرفني أن أتواجد بينكم اليوم في الصين ذات الحضارة العريقة، تلك الحضارة التى تشهد على صلابة أراضي شعب عظيم مزج حضارته بكل صور الحداثة والتقدم في عصرنا الحديث، وكما نشأت الحضارة المصرية على ضفاف النيل العظيم وسجلت أمجادها على أوراق البردي نشأت الحضارة الصينية على ضفاف النهرين الأصفر والأزرق، وقدمت للعالم الكثير من المنجزات العظيمة، ومابين حضارتين الشرقين الأدنى والأقصى تقدمت الإنسانية وخطت خطوات واسعة للأمام.

وحيث إن هذه القمة الأولى التي أشرف بحضورها معكم، فاسمحوا لي أن أنقل لكم مشاعر الود والاحترام التي أكنها الشعب المصري لشعوب دولكم الصديقة، لجنوب إفريقيا التى كافح شعبها من أجل العدالة الإنسانية والمساواة، وحملت لواء مكافحة العنصرية في قارتنا الأفريقية المناضلة.

وللشعب الروسى أحد أكثر الشعوب ثراء في العلوم والثقافة والفنون والذي ساند أمل الشعب المصري وقضاياه منذ خمسينات القرن الماضي، وللشعب الهندي العريق صاحب حضارة التنوع والقيم الروحانية والفلسفة والذي بدأ معنا مسيرة استقلال الدول النامية منذ ميلاد حركة عدم الانحياز.

والشعب البرازيلي الصديق الذي أدرك مبكرا مفاهيم البيئة والتنوع الايكولوجي فأهدى العالم مبدأ صار عقيدة دولية وهي التنمية المستدامة التى ولدت في مدينة "ريو" البرازيلية عام 1992.