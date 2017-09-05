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السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في مصر

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مصراوي Masrawy

: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في

05:05 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في مصر

شيامن - أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها، مشيرا إلى أننا نتفق مع رؤية "البريكس" في ضرورة توفير التمويل المالي اللازم للبنية الأساسية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في اجتماع الحوار مع الأسواق الناشئة والدول النامية، وبمشاركة القادة المشاركين في قمة "البريكس" والمنعقدة حاليا بمدينة شيامن الصينية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر ترى في "البريكس" تجربة جديرة بالمحاكاة، موجها الشكر لقادة دول قمة "بريكس".

وأضاف أن الشباب ركيزة الإصلاح في مصر، منوها أن المصريين يطبقون برنامجا طموحا للتنمية الاقتصادية، مضيفا أن شعوب دول البريكس دعمت الشعب المصري منذ عقود.

واستعرض رؤية مصر وسبل تعزيز دور الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي.

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