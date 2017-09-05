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قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمدينة شيامن

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مصراوي Masrawy

قمة ثنائية بين الرئيس ونظيره الصيني بمدينة شيامن

04:57 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمدينة شيامن

شيامن - أ ش أ

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء قمة، صباح اليوم الثلاثاء، والرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البريكس المنعقدة حاليا بمدينة شيامن الصينية.

تم خلال اللقاء بحث سبل دعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر لقاء القمة أعضاء الوفدين المصري والصيني.

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