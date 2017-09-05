بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي

شيامن - أ ش أ

بدأت جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية" بحضور الرئيس السيسي والقادة المشاركون في قمة "بريكس" بمدينة شيامن الصينية.

وافتتح الجلسة الرئيس الصيني شي جين بينج، ووجه الشكر لجميع القادة المشاركين، وقال إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة وأمام أسواق الدول الناشئة فرصة نادرة للنهوض.