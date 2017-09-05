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السيسي يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن الصينية

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مصراوي Masrawy

يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن الصينية

04:47 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

السيسي يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن الصينية

شيامن - أ ش أ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية"، ويحضر الجلسة القادة المشاركون في قمة البريكس.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة خلال جلسة الحوار يستعرض فيها رؤية بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع "بريكس" وما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة.

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