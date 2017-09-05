زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي
زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي
04:54 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
شيامن - أ ش أ
التقط زعماء الدول المشاركة في قمة بريكس صورا تذكارية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصة انعقاد القمة المقامة الآن في مدينة شيامن الصينية، حسب قناة "النيل للأخبار" .
ويشارك في القمة كل من الصين البلد المضيف وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة كل من مصر والمكسيك.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في مصر
-
قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمدينة شيامن
-
بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي
-
السيسي يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن
إعلان
إعلان