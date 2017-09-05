زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي

شيامن - أ ش أ

التقط زعماء الدول المشاركة في قمة بريكس صورا تذكارية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصة انعقاد القمة المقامة الآن في مدينة شيامن الصينية، حسب قناة "النيل للأخبار" .

ويشارك في القمة كل من الصين البلد المضيف وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة كل من مصر والمكسيك.