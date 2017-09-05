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زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي

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مصراوي Masrawy

زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس

04:54 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

شيامن - أ ش أ

التقط زعماء الدول المشاركة في قمة بريكس صورا تذكارية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصة انعقاد القمة المقامة الآن في مدينة شيامن الصينية، حسب قناة "النيل للأخبار" .

ويشارك في القمة كل من الصين البلد المضيف وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة كل من والمكسيك.

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