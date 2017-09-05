بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي
بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي
04:51 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
شيامن - أ ش أ
بدأت جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية" بحضور الرئيس السيسي والقادة المشاركون في قمة "بريكس" بمدينة شيامن الصينية.
وافتتح الجلسة الرئيس الصيني شي جين بينج، ووجه الشكر لجميع القادة المشاركين، وقال إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة وأمام أسواق الدول الناشئة فرصة نادرة للنهوض.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في مصر
-
قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمدينة شيامن
-
زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي
-
السيسي يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن
إعلان
إعلان