أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس

04:51 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

بدء جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية بحضور الرئيس السيسي

شيامن - أ ش أ

بدأت جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية" بحضور الرئيس السيسي والقادة المشاركون في قمة "بريكس" بمدينة شيامن الصينية.

وافتتح الجلسة الرئيس الصيني شي جين بينج، ووجه الشكر لجميع القادة المشاركين، وقال إن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة وأمام أسواق الدول الناشئة فرصة نادرة للنهوض.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: العالم يواجه تحديات جسيمة.. والشباب ركيزة الإصلاح في

    أخبار

  • قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بمدينة شيامن

    أخبار

  • زعماء دول "بريكس" يلتقطون صورا تذكارية بمشاركة الرئيس السيسي

    أخبار

  • السيسي يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن

    أخبار

إعلان

d058f48414.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |