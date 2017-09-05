السيسي يصل لمقر انعقاد جلسة الحوار مع الأسواق البازغة بمدينة شيامن الصينية

شيامن - أ ش أ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد جلسة "الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية"، ويحضر الجلسة القادة المشاركون في قمة البريكس.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة خلال جلسة الحوار يستعرض فيها رؤية مصر بشأن سبل تعزيز دور الدول النامية فى النظام الاقتصادى العالمى، فضلاً عن سبل تطوير التعاون بين مصر ودول تجمع "بريكس" وما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة.