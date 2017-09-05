سياسي أوروبي بارز: "بريكست" كان قرارا غبيا ومن الممكن تداركه

لندن - أ ش أ

وصف مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي قرار البريطانيين بالتصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد، والذي يُعرف باسم (بريكست)، بأنه كان قرارا "غبيا"، مؤكدا أن الفرصة ما زالت سانحة للعدول عن هذا القرار.

وقال مارتن سلماير، رئيس فريق العاملين مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال مؤتمر في العاصمة البلجيكية بروكسل التي تستضيف مقر الاتحاد الأوروبي، إن بريكست (أمر) سيئ، وهو قرار غبي، الشعب البريطاني وحده يمكنه إبطاله، وأنا لست حالما، أنا واقعي، بريكست سيحدث في 29 مارس 2019".

ووصفت صحيفة (التليجراف) البريطانية مارتن سلماير بأنه أحد أقوى المسؤولين داخل الاتحاد الأوروبي، ونقلت عنه قوله "إنه من الممكن قانونيا للمملكة المتحدة نقْض قرارها، ستكون غطرسة منا أن تقول بروكسل إن بإمكانها فرْض حدوث ذلك".

وذكرت التليجراف أن تصريحات مارتن سلماير قوبلت في بريطانيا بردود أفعال غاضبة، حيث اتُهم بمحاولة التدخل في عملية مناقشة البرلمان وتصويته على قانون مقترح من قبل الحكومة لتنظيم عملية (بريكست) قبيل أيام من بدء المناقشة.

ومن المفترض أن يناقش النواب البريطانيون خلال الأيام المقبلة مشروع القانون الذي يحمل اسم (الإلغاء الكبير) ، والذي يلقى معارضة من جانب حزب العمال ، في الوقت الذي يُعتقد أن 6 من النواب المحافظين يفكرون في الإنضمام الى أحزاب المعارضة في مسعاها لمنع صدور القانون على صورته الحالية.

ويسعى المشروع إلى نقل قانون الاتحاد الأوروبي إلى القانون البريطاني بحيث تنطبق نفس القواعد في بريطانيا بعد ‏‏(بريكست) ، لكن تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تعهدت باستبعاد ميثاق الحقوق الأساسية الخاص بالإتحاد الأوروبي ، وهو ما تسبب في صراع تشريعي مع حزب العمال داخل البرلمان بخصوص قانون الانسحاب‎.