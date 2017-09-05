منظمة إنسانية إيطالية تعلق عملها في إنقاذ المهاجرين لإنقاذ مسلمي الروهينجا

روما - أ ش أ

أعلنت منظمة إنسانية إيطالية، كانت تطلق عمليات إنقاذ في البحر المتوسط بتمويل خاص، أنها علقت عملها في إنقاذ المهاجرين، لتنتقل لإنقاذ مسلمي (الروهينجا) في ميانمار جنوب شرق آسيا.

وقالت منظمة (مايجرنت أوفشور ايد ستيشن) الإيطالية، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الإثنين، إنه عوضا عن عملياتها في البحر المتوسط لإنقاذ المهاجرين القادمين من إفريقيا إلى أوروبا، ستوظف إمكانياتها من أجل مساعدة مسلمي الروهينجا في ميانمار، وذلك بعد طلب من البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان تأمين الحماية لهم.

وأضافت المنظمة أنها ستقدم مساعدة إنسانية لشعب الروهينجا لأنه بأمس الحاجة إليها عند الحدود بين بنجلادش وميانمار.

وتشكل المنظمة المالطية التي تأسست في 2014، حبل نجاة للكثير من المهاجرين، فقد تمكنت من إنقاذ 40 ألفا من الأطفال والنساء والرجال في مياه البحر المتوسط كانوا يحاولون العبور من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

ويواجه الروهينجا في ولاية راخين، الواقعة في غرب ميانمار، تطهيرا عرقيا من قبل سلطات ميانمار والبوذيين، أدت إلى فرارهم بحثا عن ملجأ لهم في بنجلاديش وأماكن أخرى.