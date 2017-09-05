الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص تعطل بهم مصعد كهربائي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذ رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص تعطل بهم مصعد كهربائى ببرج سكني فى حي الشرق.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا من حارس برج "جودي" السكني بشارع الجمهورية يفيد أن 5 أشخاص عالقين بالمصعد الكهربائى بأحد الأدوار العلوية بسبب عطل فنى طارئ بالمصعد، فتوجهت سيارات الإنقاذ بالحماية المدنية بصحبة فنيين وعناصر مدربة لمكان الواقعة وتمكنت من إخراجهم من المصعد دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتستكمل الحماية المدنية الإجراءات القانونية لمعرفة سبب الحادث.