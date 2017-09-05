ترامب يوافق على بيع معدات عسكرية قيمتها مليارات الدولارات إلى كوريا الجنوبية

واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الولايات المتحدة بشكل مبدئي على بيع معدات عسكرية وأسلحة الى كوريا الجنوبية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والكوري الجنوبي نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أن ترامب وافق أيضا على رفع القيود عن جميع الرؤوس الحربية (للصواريخ) المنشورة في سول.

وأكد الزعيمان على خطورة التهديد الصادر عن كوريا الشمالية على العالم أجمع، وذلك في ضوء استفزازاتها الأخيرة، واتفقا على زيادة الضغط على كوريا الشمالية باستخدام كل الوسائل المتاحة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأحد الماضي أنها أجرت اختبارا ناجحا لقنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو ما أثار غضب العديد من الدول.